周日（7日）11時許，沙田黑色平治私家車失控衝入加德士油站一事，捱撞油站姓董（52歲）女職員搶救三日，惜回天乏術，延至今日（10日）下午1時30分終告不治。

案發當日，涉案28歲姓俞司機駕駛平治失控，衝入大埔公路—沙田嶺段一個加德士油站，撞向油站一輛白色豐田私家車，白色豐田再衝前，油站姓董（52歲）女職員走避不及捱撞，夾於豐田和支柱之間，浴血昏迷，送院搶救三日惜延至今日不治。

平治司機案發當日後，涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，現時他保釋候查中，須於本月下旬再報到。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，可致電3661 1300或3661 1446與調查人員聯絡。

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