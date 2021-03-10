詐騙集團透過交友App聲稱提供援交服務，但網友繳付訂金後一直沒有「着落」，始知受騙。警方經調查後，昨日拘捕5名男子，涉及11宗假援交案，涉款280萬元。當中最大宗的損失近100萬元，受害人誤信有模特兒提供援交，結果賠上巨大金額。

警方展開打擊「假援交」集團的「天屏行動」，拘捕五名男子 (22至57歲)，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪。警方相信集團涉及11宗騙案，騙款金額達280萬元。

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌交代案情稱，警方關注過去幾年假援交騙案有持續上升趨勢，2020年接獲858宗報案，比起2019年上升97宗，即約12.7%，涉款3,200萬，上升8.1%。案件多數牽涉跨境跨地區，因此警方與內地及澳門交流情報，經綜合分析，鎖定一個活躍本港的跨境犯案集團。

成員以不同的手段或形式，取得受害人的銀行戶口或儲值支付工具的賬戶，並於社交平台發放信息提供援交服務，最後與受害人接觸，要求對方支付按金後才可會面。

警方於昨日採取代號天屏行動，拘捕5名中國籍男子（22至57歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，相信犯罪集團涉及11宗案件，由2019年10月至2020年11月，涉款280萬元，行動中撿獲1部電話、1部電腦、13部手提電話、銀行卡及提款卡等。

警方指11宗案件中，單一最大宗的損失是 993,000元，受害人於2020年7月從社交媒體接觸到詐騙集團，對方聲稱有模特兒提供援交服務，但要求先付按金，受害人分多次存款後才沒有獲得相關服務。

根據香港法例210章盜竊罪第17條，任何人以欺騙手段而不誠實取得另一人的財產，並永久地剝奪其財產，最高可被判監禁10年；另外，法例455章第20條，知道或有理由相信任何的財產，是代表可供訴罪行而所得益仍去繼續處理此財產， 最高可判罰款500萬元及入獄14年。

高級督察潘樂信補充，騙徒先在社交平台或交友軟件認識受害人，聲稱可提供援交或性服務，要求受害人購買充值卡、虛擬貨幣或以銀行轉帳交訂金，部份要求提供個人資料作核實，其後同黨會繼續要求受害人付款，或威脅公開其個人資料而勒索更多金錢，直至受害人醒覺受騙報警，或向親友求助為止。

2020年度援交騙案中有 97%是男性，以兩個年齡層為主，分別是10-19歲及20-29歲為主，分別佔15% 及51%,，當中24%是學生，相信犯罪法子是針對年輕人常用社交軟件交友。警方呼籲市民勿輕易接受交友邀請，特別是對方要求交出個人資料時更要留意；而家長也應提醒子女，包括留意其上網習慣，如有可疑，可電警方防騙易熱線18222。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！