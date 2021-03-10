獨行飛鵝山自殺崖的退休保險經紀余國強，失蹤一日，今日下午被搜救隊發現在佇鷹石附近，昏迷送院，惟搶救後惜告不治。有攀山專家指，發現余的位置並非正常山路，而且「超越星級」，不排除他迷路才會去到該處。

曾經成功登上珠峰的資深攀山及長跑專家黃偉建（Kin Sir）表示，據報發現事主的地點叫佇鷹石（靈鷹石），又名鵝肚坑，「嗰個位好多名，又叫鵝肚棧道，嗰度已經超越咗星級以上，因為係要爬。」Kin Sir估計，事主若到自殺崖的話，可能先到奇石，再由奇石爬向鵝坑棧道。而近日下過雨，山野間大霧，有機會迷路而輾轉走錯路，「普通遊人唔會行去嗰度，嗰度上山唔難，但落山就好危險。」

Kin Sir表示，飛鵝山自殺崖以風景優美見稱，天朗氣清的時候，視野廣闊，可以在崖頂向下望見佇鷹石等位置。不過其實相距數百米，他估計：「應該是迷路，搵路行返落山時行錯咗。因為呢兩日落過雨，啲野草生得好快，一場雨已經令山勢改變得好快，好多路都隱閉咗。」

行山要量力而為

Kin Sir續說，疫情困擾下，不少市民變成「山系」一族，紛紛走到郊外「避疫」，希望呼吸新鮮空氣，行山幾乎成為部份人的日常，有益新心，是很多家庭假日指定活動之一。因此，網上亦出現很多行山群組提供相關資訊，可是每個人體能有差異，所謂甲之熊掌、乙之砒霜。Kin Sir強調，行山一定要量力而為，別輕易挑戰網上的所謂「考牌路線」，「坊間有啲山友，行過一次就帶其他人行，但其實佢哋未必有專業知識，同埋山勢會因環境而改變，你行過一次，唔代表下一次你會記得返條路。」不建議山友隨便帶路。

雖然香港山野在外國眼中屬迷你版，高山都只是幾百米，但正正因為這樣，容易出現迷路的風險，故此特別提醒市民，做任何運動都不能獨自進行，「其實200米以下已經好多密林，入咗去都望唔到好遠，好易會迷路。」

近年本港多次出現行山意外，去年全年已有19人在山上喪命，而今次發生事故的自殺崖，過去亦曾發生多宗受傷及死亡意外。

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