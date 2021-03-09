東九龍總區反黑組及特別職務隊聯同機動部隊警員，凌晨展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）反罪惡行動，突擊搜查觀塘觀塘道404號一工廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，撿獲約243罐啤酒及45瓶烈酒，約值2.49萬元。

24歲酒吧男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。另外15男16女酒客，15歲至46歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被票控。

其中一名21歲男子及一名15歲少女，被搜出藏有約26克懷疑大麻，涉嫌「管有危險藥物」被捕。所有被捕男女現正被扣留調查。

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