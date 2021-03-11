以山勢險要見稱的飛鵝山自殺崖，繼昨日發生退休保險經紀疑迷路失足墮斃事件後，今午再有行山人士在自殺崖發現一具男性屍體，警方正展開調查。現場消息指，死者為一名失蹤男教師，暫時不排除他墮崖自殺。

中午12時半許，有行山人士在飛鵝山自殺崖山邊，發現有人遺下一個背囊，懷疑有人墮崖，於是報警處理。警方接報後，通知消防及政府飛行服務隊到場搜索，並在背囊內撿獲死者身份證，隨後救援人員發現一名男子重傷倒卧崖下，經檢查後證實當場死亡。

今次是兩日內第二宗自殺崖的奪命事故。一名有廿年行山經驗的59歲退休保險經紀余國強，前日獨闖自殺崖後失蹤。消防員昨凌晨通宵搜救，終在險要的佇鷹石尋獲事主，當時他身受重傷昏迷不醒，由直升機救起送院證實死亡，警方初步懷疑事主迷路失足導致意外。

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