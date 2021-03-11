本港市民接種科興疫苗後死亡個案，增至第三宗，其中涉及兩宗個案的官涌體育館疫苗接種中心，今日繼續有市民到場接種科興疫苗，有長者昨晚徹夜未眠，今早清晨出門到官涌接種疫苗，可是被中心職員查詢身體 狀況時，臨場被請食閉門羹，建議先諮詢醫生意見，令他大感失望。

今早大約10時40分，有救護車到達官涌體育館疫苗接種中心，一名中名男子由擔架床送上救護車往伊利沙伯醫院，但未知是否已經完成疫苗接種，該男子全程清醒並使用手提電話，未有回應記者提問。目前三宗接種科興疫苗後出現死亡案例中，其中兩宗死者，都是在官涌接種疫苗。

接種中心職員問長問短 長者臨場被請食閉門羹

長者徐先生今早約9時便到達官涌體育館疫苗接種中心，誰知臨場被請食閉門羹，他表示中心內職員在接種前曾問他身體狀況，徐先生指會有抽筋情況，職員遂建議他先諮詢醫生是否適合接種，令徐先生失望而回，「反正都要死，只是遲或早，有甚麼需要擔心。」

徐先生又指自己家住藍田，要先轉乘3轉車才到達現場，加上一直擔心熟睡聽不到鬧鐘聲，昨晚徹夜失眠，認為是浪費時間。

另外今早市民歐小姐陪同六十多歲母親到官涌接種科興疫苗，母親有血壓高情況，但之前未有諮詢家庭醫生。她表示雖然自己對科興信心僅「一半半」，但由於是家人替母預約，也就陪同母親到來，「係家姐幫媽咪預約，覺得佢應該先接種，因為佢年紀較大，所以為佢預約。」

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