將軍澳發生墮樓案，凌晨1時許，翠林邨欣林樓一單位，一名年約40歲女子，在住所內與胞妹發生爭執後，返回房間並關上房門，妹其後發覺胞姊沒有發出聲音，於是打開房門查看，發現窗口打開胞姊失去影蹤，大驚立刻報警。

警員趕至現場及在大廈地下並無發現，經詳細四處搜索，約一小時後，在大廈斜坡護土牆下，發現女事主重創昏迷毫無氣息，相信她從高處墮下時，穿過平台公園的一處天井墮到斜坡，再沿斜坡滾到底部的一堆雜物上，因位置陰暗難似發現，警員發現墮樓地點時，需要到與斜坡相連的停車場，經過一度小門始可到達現場，救護員其後證實她已當場死亡，警方正調查女子墮樓原因。

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