一名保險銷售員於網上勾結犯罪集團，盜用受害人信用卡資料後，與名牌店舖進行網上交易，交易後親身取貨，繼而轉售獲利，他前日（9日）提貨時被埋伏的探員拘捕，探員在其住所內起回名錶、名牌手袋及飾物，市值100萬元，警方不排除稍後有更多人被捕，疑犯涉「以欺騙手段取得財產」被捕扣查。

油尖警區刑事調查第五隊主管雲天星督察向傳媒講述案情時透露，被捕人26歲，持工作簽證由內地來港，從事保險業銷售員，在港生活及工作已五年。警方調查顯示，疑犯在社交媒體包括微信，認識一批犯罪集團分子，並勾結犯案。疑犯擔任的角色，是主動找名牌實體店，向店員取得貨品網上支付條碼，由同黨根據網上條碼利用盜用得來的受害人信用卡資料作網上交易，疑犯在成功交易後，親身到實體店提取名牌貨品，經速遞形式寄去內地銷售，事成後疑犯將獲得報酬。

前日（9日）警方根據情報，獲知犯罪集團以非法手段盜取一名受害人的信用卡資料，在網上進行交易，向香港一間名牌店購買三個名牌手袋，同日被捕人去到位於圓方的名牌手袋店提貨時，被埋伏的油麻地特遣隊人員上前拘捕，同日探員將被捕人押往其住宅，起回一批以同樣手法騙取的財物包括11隻名錶、7個名牌袋以及一批名牌首飾，市值100萬元。

警方指今次案件涉及一名受害人，被騙取金額為5萬元，被捕人角色是在網上交易後親身提貨，至於其所獲酬勞數目仍在調查。雲天星督察表示會主動調查當中涉及多少受害人，以及犯罪集團如何盜用受害人信用卡資料及其驗證碼，有多少贓物已流出市場等，他提醒市民應定期檢查信用卡資料，網上平台購物要小心貨物來源，若認為不明來歷，應檢查收據以證明貨品來源。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！