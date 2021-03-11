西九龍總區人員昨日（10日）晚上約10時，突擊搜查紅磡民裕街43至57號工廈一個樓上單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，共拘捕13名男女，其間竟揭發一名32歲被捕男酒客為警員，涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」以及違反第599G章限聚令，現正休假並會接受紀律調查。消息指，被捕警員為西九反黑組探員，被捕時攜有佩槍。

據悉，該名警員人稱阿達，隸屬西九龍反黑組，目前被借調至衞生署，主要負責確診人士的追蹤工作。警方拘捕該名警員後，翻查其出勤紀錄，發現他在逗留酒吧時段內，向上級呈報正在執勤，不排除有人虛報執勤紀錄。另據知，警方正調查阿達是否涉及經營無牌酒吧。

另外，有消息指該名警員被捕時攜有佩槍，而且曾飲用酒精飲品。根據《警察通例》，獲准24小時佩槍的警員如飲酒消遣，須把佩槍交回所屬警署槍房保管、或鎖於家中夾萬或有鎖抽屜。另外，指引亦限制警員公餘活動涉足夜場，包括光顧無牌酒吧等損害警隊聲譽的行為。

至於行動細節，警方表示當晚共拘捕13名男女。其中一名35歲姓余酒吧男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反第599F章被捕。至於另外9男3女（23至41歲）則為酒客，涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反第599G章，獲發定額罰款通知書。行動中，警方共撿獲約146罐啤酒及5瓶烈酒。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！