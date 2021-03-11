「愛國者治港」鬧得熱烘烘之際，在內地遍地開花的「愛國主義教育基地」驚現本港。沙頭角一處千呎空地最近被人打造成神秘「香港愛國主義教育基地」，據指空地疑由親中團體租下，有人以鐵絲網圍封及掛招牌，似為「基地」作準備。《蘋果》今早再到基地視察，發現基地的大閘上已插上中國國旗等三支旗幟，但基地內仍未見有任何建築工程。

「愛國基地」被揭發後，《蘋果》曾向地政總署查詢，獲回覆指涉事空地為私人土地，沒有構築物，屬於舊批農地，並無用途限制，惟不得搭建未經批准的構築物 (已登記寮屋除外)。換言之，空地可以種菜、擺放雜物、插國旗，但就不能興建寮屋以外的建築。

由於「愛國基地」所在之處，是行山人士經常經過的地方，自事件曝光後，「愛國基地」隨即成為行山客的打卡熱點，一舉一動都逃不過行山人士的法眼。近日有行山客便發現「愛國基地」插上國旗，《蘋果》今早到場視察，發現基地掛上「愛國主義教育基地」牌匾的大閘，插上了三支旗幟，其中一支為中國國旗，另外兩支則是白底黑字的旗幟，以簡體字寫上「致谢守卫者」，但英文「SALLITE TO HEROES」則串錯字，「SALLITE」應為「SALUTE」。兩支一模一樣的白旗，旗上同印上紅色圖案。除插上三支旗外，基地內沒有任何變動，仍是一幅圍起鐵絲網的空地。

基地位於沙頭角公路與鹿頸路交界，由沙頭角公路石涌凹段小路進入，不足一分鐘步程便抵達，距沙頭角警署僅10分鐘路程。基地約1,000平方呎，內裏沒任何建築，四周被鐵絲網圍封，正門有鐵閘，但已鎖上，上方掛上繁體字「香港愛國主義教育基地」金屬招牌，鐵絲網及鐵閘等設施簇新，但地下未平整，現場未見有工人進行工程或駐守。

附近居民說約一個多月前，有人建起鐵絲網圍封空地，加建鐵閘，之後見到有南亞裔人士在鐵閘頂部裝上金屬招牌。據他所知，空地之前一直荒廢，最近地主將地租予親中團體，掛上招牌後，暫未見有人在空地出現。

本港有一間公司名為香港愛國主義教育基地有限公司，未知與基地是否有關，該公司前年成立，有五名董事，均報住新界村落，記者嘗試聯絡部份董事不果。網上資料顯示，其中一名姓鍾董事疑是前解放軍，屬親中派人士。

翻查資料，基地所在位置屬私人土地，1998年由長鳳貿易有限公司購入，一直持有至今。根據土地註冊紀錄，該地去年曾被規劃署發出違規通知書，指其用地違例發展，包括違規放置貨櫃和供車輛停泊。涉事地段為「農業用途」用地，如果要改建其他用途，須先向城規會申請，但城規會網站顯示地段並無新的土地規劃申請。至於地主長鳳貿易有限公司，業務包括地產買賣，早於2009年發展上水古洞村屋物業「天麓」，亦曾被指控以暴力手段收地。

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