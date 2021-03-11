警方毒品調查科根據線報，在兩地共撿獲50公斤毒品，市值超過3,800萬元，以「販運危險藥物」罪拘捕兩男一女。

毒品調查科總督察葉秀蘭表示，前日（9日）晚上，毒品調查科人員在土瓜灣下鄉道執行反毒品行動期間，在一工業大廈外截查兩名正從的士搬貨物到工廈的本地男女，探員在兩人手持的3個紙皮箱內，發現800多張懷疑已浸液態可卡因紙張，經提煉後相信能製成約8公斤可卡因，市值約港幣1,300萬元，另在的士車上亦撿獲一批懷疑製毒工具。探員其後再於佐敦文苑街一單位，搜出3袋共重42公斤氯胺酮，市值約2,500萬元，相信與被捕人士有關。

葉秀蘭表示根據線報，有犯毒集團租用工業大廈及劏房單位，作為製毒及分銷中心，是次撿獲成功堵截一批流入本地市場毒品，被捕3人均為本地人士，年齡介乎26至61歲，分別報稱無業、運輸工人及的士司機，的士司機其後獲准保釋候查。

對於是次在紙皮夾層內，發現由真空膠袋包着的已浸液態可卡因紙張，葉秀蘭表示犯毒手法雖非首次，但亦屬罕有，「以往係已經製成毒品，今次特別要再加工，較少見。」另外在的士撿獲的兩個石油氣爐以及包裝工具等，相信亦與製毒有關，「因為製毒涉及熱力或化學反應。」

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