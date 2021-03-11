衞生署將料於明日內發出指引，清晰表列不適合接種武肺疫苗的情況，供私家醫生及市民參考。今早到官涌體育館疫苗接種中心準備打針的長者徐伯，在被職員查詢過往病歷時，因透露曾經抽筋，結果當場被職員拒諸門外，要求他先諮詢醫生意見，認為合適後再另行預約。

60多歲徐伯自稱獨居藍田廣田邨，對於接種科興疫苗一事可謂一波三折，首先他曾到訪家中附近郵局，要求職員幫忙填寫登記表格，但去過數次多番要求下，郵局職員才願意幫他完成登記申請，約好今天接種。徐伯坦言昨晚一直擔心鬧鐘「唔識響」，於是整晚處於失眠狀態，今早7時多就出門口，一共轉乘三次公共交通工具，才於上午9時多抵達官涌疫苗接種中心，以為可以順利接種疫苗，可惜最終事與願違。

在中心內登記時，職員主動向他查詢病歷，徐伯表示自己身體健康，「冇病冇痛冇病歷，不過間中會抽筋。」職員聞言後，即時要求徐伯先諮詢醫生意見，再另行預約打針，並介紹位於觀塘區醫生給他。

徐伯對此表示非常失望，「根本我就係毋須擔心，反正遲早都會死，早點死或遲點死，有甚麼分別？」他坦言即使抽筋打針後或會有不良反應也不怕，至於為何不怕死又這麼渴望接種疫苗，徐伯淡淡然道，「都要打㗎啦，怕被傳染，打咗好啲。」

據悉，政府將於明日公佈衞生署的新指引，包括有長期吸煙習慣，運動時有胸口痛或氣促，自知或懷疑患冠心病，則不宜接種疫苗。指引亦會清楚界定長期病患者不宜接種疫苗的指標，包括血壓長期達160／100以上，血糖HbA1C數值長期達10以上，或有甲狀腺問題，而以上病情未能透過藥物控制，均不適合或須延遲接種疫苗，直至成功控制病情。

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