龍門冰室陷入財困，老闆張俊傑在社交媒體呼籲救亡，表示希望支持者伸出援手，到冰室光顧煲仔餐或購買50元一張飯券，用作派飯用途，張在接受《蘋果》電話訪問時坦言，龍門正處於水深火熱之中，渣打銀行追債逾30萬只是「其中一條loan」，可是屋漏偏逢連夜雨，目前各間分店均有欠租情況，希望大家幫忙，若能度過難關，會繼續報答大家，「我自己一直沒有停止做自己認為對的事，繼續去幫香港人」。而被問及總欠款數目，張坦言「呢排個人有啲亂」，只表示欠款逾百萬元。

龍門過去一直是「黃色經濟圈」名店，在港九新界也有分店，高峯時共坐擁8間舖，但有一半分店均在去年結束，包括屯門店、紅磡店、紅磡瓏門cafe店、旺角店及北角店，目前只餘銅鑼灣、尖沙嘴、荃灣及沙田店，若計及食物工場，員工數目前仍有大約100人。張俊傑承認，自從去年11月下旬開始禁晚市堂食至今，生意額大跌五成，令餐廳陷入財困，「面前困難主要因之前人手過盛，我亦一直唔想裁員，一路積壓着，我有出足糧畀伙記，故積壓住好多租金同貨款，令資金變得緊絀。」

幸好有部份員工雪中送炭，願與龍門共度時艱，令老闆大為感動，即使面對人手過盛問題，仍盡力保住員工飯碗，「大家仍有心幫忙，部份員工3月7日出糧的支票仍未入票，係呀，夥計都知道我難捱。」張又稱，曾積極地為銅鑼灣店及荃灣店找投資者，希望可以頂手轉讓減輕經濟壓力，雖然成功找到有人願意頂手，但最終仍無奈告吹，「因在未有疫情時，所簽之租金金額，遠高於現時別人願意去offer支付嘅租金，所以佢（業主）有一條高租金租約，咪唔肯放我走囉」。據悉，目前銅鑼灣及荃灣店租約仍分別餘一年及兩年。

過往雖然一直有指龍門食物質素一般及批評服務態度，但人流依然絡繹不絕，老闆張俊傑曾表示「香港人成就了龍門」，但自去年6月，張表示受黃店群起攻擊，在「心灰意冷」情況下，宣佈退出黃色經濟圈，過往在門外排隊「懲罰」的場面已不復見。《蘋果》今午曾到龍門尖沙嘴分店觀察，雖然未至於要排隊入場，但入座率也有約9成，未知與網上呼籲是否有關，但張表示每天絞盡腦汁希望挽救生意，「自去年11月尾開始，自己一直很努力去改善餐牌，做貼地菜色，如香港大排檔的款式，因之前分店多，管理差，食物出品為人所詬病，現時每日花很多時間去店舖監管出品，親力親為。」

才女梁芷珊曾在自己的fb專頁分享有關帖文，指她一直都支持龍門冰室，甚至表示「我說過：有甚麼可以幫忙，在我能力範圍之內，我必盡力。」張對此大表感動，指在艱難時刻，仍得到很多朋友支持，包括chickeeduck周老闆及梁芷珊，「如梁芷珊的O Chef Lab有供應食材給我，佢知道我有問題財困，佢畀我很大寬限去還貨款。」

張表示，梁芷珊在多方面亦提供支援，包括提醒他要繼續幫香港人，「主力會幫助有需要香港人，其實我哋一直也有派飯，因這段期間很多香港人也很幫忙，我哋亦見到疫情期間，好多香港人失業沒有飯開，我們安排除派飯予長者外，亦會幫助一些弱勢社群。」龍門於本星期日在尖沙嘴也有派飯活動，詳情會於容後公佈。

張俊傑最後不忘希望大家，「記得要幫被港共政府濫捕濫告嘅香港人同初選人士打氣」。

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