去年6月宣佈退出黃色經濟圈的龍門冰室負責人張俊傑，在網上公開呼籲救亡，表示希望支持者伸出援手，到冰室光顧煲仔餐或購買飯券（作派飯用途），張俊傑表示雖然晚市堂食重開，但政府先後兩次禁晚市堂食，令餐廳入不敷支，積壓太多債務，表示「我哋好可能捱唔住了」，希望獲香港人支持「可以捱過呢一關」。

龍門食物質素向來為人詬病，張俊傑稱希望市民光顧，「試下我哋呢段時間嘅進步」，強調「我會繼續努力頂到最後一秒」，他又公開一張渣打銀行追討欠款信件，稱無力還債，「全數清還？我月供都攪唔掂。」

張俊傑沒有透露具體欠債金額或餐廳負債情況，表示如果今次「捱得過呢一關，我定必盡快搵個機會，透過冰室報答你哋。」

龍門餐廳去年6月底發表聲明，稱因《國安法》實施，加上不斷遭抹黑，決定退出黃色經濟圈。張俊傑當時稱收到死亡恐嚇，「有人話會搵國安搞我」。

財困多月 業主入禀收舖

龍門冰室陷財困多月未解決，本年1月中沙田分店被指拖欠租金及兩季差餉地租，業主入稟高等法院，向龍門老闆張俊傑追討約23.2萬元，並且要求收舖。

去年9月 ，龍門獲批首輪逾190萬元的工資補貼，但聲稱次輪審批遇阻滯。根據資料，龍門及瓏王旗下在尖沙嘴、荃灣、沙田、銅鑼灣、紅磡、炮台山、及屯門均有分店。

網民點睇

EdGar Liu：雖然難食，開到聲點都比多次機會你

Victor Wong：第二間唔撐，都會嚟撐你 。香港人同你一齊撐落去。

Caca Caca：一定唔可以執,黎緊會日日黎食

Angel Choi：今日一早落荃灣捧場！成日都食架，會再食多d 撐你

Jason Lee：從來都無諗過放棄你，經過會入嚟

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