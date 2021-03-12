本港接連出現接種科興疫苗後死亡的個案，不過仍然有市民無畏無懼，堅持相信中國政府，繼續按預約打針。

今早記者到官涌體育館疫苗接種中心視察，出入的人流比較疏落，不過有接種疫苗後離開的市民指，體育館內有約100人，尚幸等候時間不算太長。

陳小姐做保安，是新增優先組別之一。她表示並非公司要求，而是個認為須要接種疫苗。至於何以選擇「科興」，她表示對它有信心：「因為我哋大陸㗎嘛、中國㗎嘛！」

另一位市民譚女士（67歲）聲言對中國疫苗有信心，認為接種「科興」後的死亡個案是個別事件，她說：「係嗰個人身體狀況有問題。」所以她不考慮其他疫苗。

另一位接種疫苗的李先生從事運輸業，屬於新增優先組別之中的公共交通從業員之一。他表示對「科興」不擔心：「擔心咩啫，本身無病無毒。」

本港於12日內出現4宗接種中國研發的科興疫苗後死亡個案。雖然科興第三期臨床數據缺乏長者研究，更表明不建議長者接種；內地亦沒有為長者打科興，但香港卻安排長者打科興，自2月26日開打至今，針後不適送院大多是長者。

截至昨晚8時，過去24小時共約15,200名市民接種了第一劑疫苗，其中約有9,500人打科興疫苗，當中約6,500人在社區疫苗接種中心接種，約2,400人在參與計劃的私家醫生和診所接種。約5,700人在社區疫苗接種中心接種首劑BioNTech復必泰疫苗。

政府指，8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為70%；在7間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%。累計約145,800名市民接種首劑疫苗，其中約131,100人打科興疫苗，約14,700人打復必泰疫苗。

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