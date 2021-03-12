47人因參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權案，總裁判官蘇惠德上周經過馬拉松式四日四夜的開庭，拒絕其中31人的保釋申請，其中21人今行使每8天申請保釋覆核的權利。今日聆訊中，鄒家成放棄每8天申請保釋覆核的權利，須還柙至5月31日案件再訊，而林卓廷則將於3月19日再出庭，申請覆核保釋。二人晚上透過朋友或同事在fb出post交代最新狀況，其中鄒更呼籲市民不要自責及妄自菲薄，形勢越壞越要保持樂觀態度；至於林卓廷團隊則分享林在犯人欄中與各被告的互動，其間提到自己在獄中自製「雜扒飯」的趣事。

鄒家成的fb於晚上9時半左右出post，題目為「獄中書信」，上款為各位香港人，下款日期則為3月8日。帖文內容主要提及他們盡力與外界保持聯繫，但由於獄中的資訊有限，難以時刻緊貼外界，其後閱讀3月6日及7日兩天的報章，希望與大家表示千萬不要自責，更不要妄自菲薄，「香港是因為有香港人才變得有希望，沒有大家的支持，牆內的我們根本不可能撐得住」。

其中鄒又提及「馬拉松式審訊」的最後一天，囚車駛往荔枝角收押所途中，都能清楚看見「送車師」揮手和亮起的燈光，亦聽到各人的打氣聲，「結果車上每一位政治犯，全部落淚，無一倖免」。

最後他呼籲市民保持耐性，沉穩的面對未來，繼續做應做之事，「千里之行始於足下，只要是為著我們的信念，每一步，哪怕是多微小的舉動，都必定有其意義。形勢越壞，越要保持樂觀態度。有時候，樂觀無須太過理性，因為樂觀只求能更從容地走下去。而這種樂觀，是源自對信念百分之百的肯定，風吹也不倒。」

而林卓廷團隊fb小編，則於晚上7時許發帖，其間提到林卓廷申請保釋覆核期間，在庭上於被告互動的情形。帖文稱，林今日在庭上，與岑敖暉、王百羽、何桂藍有講有笑，十分精神，其中林卓廷自言會用團隊送入去豬肉乾牛肉乾撈飯，更笑言是「雜扒飯」。

團隊其後引述林卓廷的獄中信簡，感嘆：「命運到此，與其自憐傷感，倒不如積極面對，在艱苦中找生趣。」

另外，放棄保釋申請的慢必陳志全，今日獲人民力量創黨主席劉嘉鴻前往赤柱監獄探視，至晚上7時許慢必團隊的fb小編發帖，稱除了劉嘉鴻外，前來探望的還有一名女心理學家，「令到隔離左右非常羨慕」。

另外，帖文指到陳志全上周五（5日）由荔枝角收押所「轉倉」至赤柱後，其個人物資一直滯於荔枝角，至今日終於成功運至赤柱，當中包括4本書籍，形容「有齊物資，相信佢嘅航程會比較順利順心」。

除個人物資外，由荔枝角轉至赤柱的也包括4本書籍，另外今日團隊成員陪同劉嘉鴻探監時，亦成功送上了5本佛經以及印有「不動名王」和「摩利支天」的照片，「相信慢必可以set好個壇，慢慢誦經修練」。

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