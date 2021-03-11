繁殖及傾銷大量鸚鵡的雀商鸚鵡村，常上載不同品種鸚鵡相片、孵蛋過程於其Facebook專頁，吸客後帶到位於大埔的村屋揀雀。《蘋果》佯裝顧客到店，發現單是村屋的2樓已有約40隻鸚鵡予人選購，當中不乏嗷嗷待哺的幼灰鸚，甚至有剛出生、未睜開眼的雛鸚。漁謢署資料所示，過去兩年僅得11隻灰鸚鵡進口，惟有雀友指鸚鵡村曾一度提供近60隻灰鸚鵡，質疑其來源。

記者佯裝買家，前去鸚鵡村位於大埔新屋仔村的一個村屋，負責人陳生帶記者到2樓揀雀，近400呎的房間內，疊放着兩大鐵籠，內有約10隻灰鸚鵡，陳指上層灰鸚已被選購，着記者購買下層灰鸚，惟下層有幼鸚沒精打采，一直卧於籠底，籠底佈滿未清理的雀糞。

鐵籠旁則有兩個高1.6米的保溫櫃，內有4個膠盒，各放置一對還未長毛及未開眼的雛雀，「啱啱出世，要放入保溫箱。」陳解釋，該批屬自家繁殖的灰鸚鵡。房間另一則有一超大雀籠，籠中有共約20隻和尚鸚鵡及金剛鸚鵡。

曾到鸚鵡村的雀友李小姐透露，同層另一房間為孵化室，內藏不少孵化設備，可同時孵化近10隻蛋，產量奇高，李質疑其來源，「灰鸚鵡一年只可以生兩竇，最多都係四至五隻，畀盡佢10隻一年，我見入面至少50、60隻，有啲未孵出嚟，無可能生咁多隻。」

記者表明身份向鸚鵡村查詢，老闆陳先生指部份雀及蛋從其他雀商買入，「我同人哋收返嚟，人哋有入口證，我都有報（漁護署）。」並向記者展示一張鸚鵡入口文件說：「證明（文件）個名唔係我，所以唔俾你影相。」又以商業秘密為由拒絕透露一年出售雀鳥的數量。

根據漁護署資料，過去兩年，只有2019年有11隻灰鸚鵡進口來港；每張根據《保護瀕危動植物物種條例》發出的進口許可證，只可用於同一批貨物，許可證並不可轉讓或共用。

記者放蛇時，另發現鸚鵡村所在的村屋對出有一佔地逾300呎花園，花園內有一米深魚池及高1.7米鳥籠，另有三米高建築物，惟該地屬政府土地，陳先生承認花園位置為官地，但推說是「歷史問題」，「呢啲唔係我起㗎，歷史遺留落嚟。」

有事主上月向屋宇署查詢，鸚鵡村建築物是否違例，署方回覆，地下水池及旁邊地下搭建物，豎設在政府土地，屬地政總署管轄，已將個案轉介地政總署跟進。地政總署回覆指正跟進個案，如證實非法佔用政府土地，會採取執管行動。屋宇署指正跟進調查，如有違規會對村屋僭建物採取適當行動。根據《土地（雜項條文）條例》，非法佔用官地初犯可罰50萬元及監禁六個月，罪行持續期間每日可另罰5萬元，如屬再犯，相關罰款會加倍；非法挖掘政府土地，最高可判罰款5萬元及監禁六個月。

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