龍門冰室陷入財困，老闆張俊傑希望支持者伸出援手。一呼百應，今日午膳時間，4間「龍門」外要排隊入座。

《蘋果》到尖沙嘴龍門冰室視察，只見人流絡繹不絕，12時開始的午膳時間，入座率逾9成，至12時半後更持續有多人在外等候入座及外賣。不少區內工作的顧客坦言是冰室的長期客戶，亦有區外市民途經尖沙嘴而特意到來「懲罰」。

食客Maggie表示，平時喜愛光顧黃店，加上今日碰巧於尖沙嘴工作，所以到冰室用膳。她在社交網站上得悉「龍門」財困的消息，為冰室經營感到擔憂。Maggie說：「大家呢一年都過得好困難，已經有好多黃店結業，如果再有呢啲情況，大家士氣會更加低落。」她又謂香港人「一條心」，認為大家會對情況感到可惜。久未光顧冰室，她指食物質素良好，日後會多加相約朋友前來，亦考慮購買飯劵。

陳先生是冰室的長期顧客，剛從報道才得知冰室財困，所以今日再次光顧。他指市道艱難，黃店亦難以生存，呼籲大家多加光顧。「黃色經濟圈係最簡單、最入門嘅行動，我哋可以做到（支持佢哋）。」他續指，雖然一個人力量微小，但如果集合市民之力，相信可改變黃店艱苦的經營現狀。陳說：「依家可以做嘅嘢唔多，不過都盡自己能力，做到幾多得幾多。」

而區外上班的秦先生，逢午膳時間都會乘車到尖沙嘴區。他指平時會光顧區內不同黃店，今日就選擇到「龍門」。對於餐廳有財務困難，他表示食客未必感受到老闆的水深火熱，但認為市民影響力大，大家應盡力支持。「好多（連鎖藍店）舖頭又改名又轉型，好明顯係（生意）有問題先會咁做，所以我完全唔同意市民力量細。」秦先生續指冰室食物質素有改善：「茶餐廳同佢（龍門）嘅話，我都會揀呢度。」

其實早餐時段也有不少市民專程光顧龍門以示支持。莊先生今早到來食早餐，他表示一直有光顧，如果有現金券或飲券之類，也會繼續支持。他坦言擔心「龍門」捱不下去，始終有競爭。他推介說：「早餐都幾好食呀，經濟實惠，大份又唔貴。」

另一位顧客曾先生亦因應龍門「吹雞」而特地到來光顧，「吃早餐當幫忙」，他指要是結業就太可惜了，「龍門這類不是特別多，小店類，所以會支持香港人開嘅舖頭，少啲到大型連鎖。」

曾續說，可能因為「龍門」退出黃色經濟圈而造成影響，但認為「冇辦法，搵食艱難」，對於網民批評其食物質素，曾認為「OK嘅，茶餐廳價錢係茶餐廳水準，唔能夠想茶餐廳嘅價錢，有酒店級水準，所以我只能說合理。」

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