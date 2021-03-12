警方毒品調查科人員接獲線報，指有不法份子利用公屋單位作毒品分銷中心，探員昨（11日）在天水圍天澤邨外進行打撃毒品行動期間，發現一名形迹可疑男子正從一公屋大廈離開，截查後在男子隨身袋中，搜出一包重約710克懷疑海洛英。探員其後更於同一座公屋大廈、被捕男子與女友同居的單位中，再搜出32包懷疑海洛英以及一批毒品包裝工具，整個行動中共撿獲16公斤懷疑海洛英，市值約2千萬元。

毒品調查科高級督察譚瑋諾表示，被捕一男一女均為本地人士，分別44歲及38歲，男子涉嫌兩項販毒罪被捕，案件將於明日在粉嶺裁判法院提堂，而被捕女子則控以一項販毒罪，現正保釋候查。

譚瑋諾補充，涉案單位於今年2月下旬開始成為毒品分銷中心，相信探員是次行動已成功阻截一批毒品流入市場。

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