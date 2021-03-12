《蘋果》今日報道大埔林村持牌雀商「鸚鵡村」在半年內向至少20名市民出售雛鸚，當中包括屬瀕危物種的灰鸚鵡，有買家指購得的鸚鵡在短時間內患病，甚至病逝，質疑雀商鸚鵡的來源，但雀商否認出售病鳥，強調雀及蛋均經漁護署正式入口，其後更在報道刊登後在fb專頁出post反擊一眾苦主，暗示他們的家中環境不理想，才引致鸚鵡有健康問題。

至下午4時，警方聯同漁護署前往林村新屋仔村一號的村屋了解，指漁護署早前收到消息，指大埔林村村屋內存有瀕危動物，經調查後發現屋內分別46歲及44歲的夫婦飼有大批瀕危鸚鵡，以涉嫌非法管有《保護瀕危動植物物種條例》附錄一及二物種將他們拘捕，現正於大埔警署扣留，正調查他們是否繁殖飼養鸚鵡售賣。

記者現場所見，涉事村屋外寫有「陳宅」字樣，樓高兩層，天台懷疑是僭建玻璃屋，而村屋對出地面則有大約700呎花園，設有閉路電視、錦鯉池、帳幕等，而且有不少鸚鵡雕像擺設。警方行動期間，鸚鵡叫聲此起彼落，未有間斷。

警方聯同漁護署人員在地下一個80呎大鐵籠、村屋二樓以及天台玻璃屋內，發現超過40隻鸚鵡，當中有30多隻已成年，10多隻為幼雛。雖然飼養鸚鵡數目眾多，但牠們均被置於籠内，且衞生環境尚可接受。

成年鸚鵡方面，有20隻屬一級瀕危，包括非洲灰鸚鵡等，另有13隻鸚鵡屬於二級瀕危，包括紅肩、太陽等，當中約20隻沒有領牌照，牠們已被送往新界北動物管理中心看管，其餘10多隻有牌照的則未被撿走；至於幼雛方面，漁護署人員檢查後無法確認品種，其後愛協人員到場協助，暫時未知如何處理。

入夜後，愛協人員已經離開現場，而漁護署人員則繼續在場跟進，並再撿走多4籠鸚鵡。至晚上8時，暫時涉事村屋尚未解封，屋內則有一名年長女戶主以及年輕女子，協助警方調查。《蘋果》現正就事件向漁護署及愛協查詢。

鸚鵡村老闆陳生在《蘋果》報道後，今日中午開始在其fb專頁連環發文反擊一眾苦主，其中指責已離世灰鸚鵡哈哈的主人李小姐，不肯帶病鸚檢測，僅自行服藥，認為哈哈死亡與鸚鵡村無關；另聲稱有其他雀友指，折衷鸚鵡娘娘的主人蔡小姐過去10年不斷將有咬毛行為的鸚鵡轉售予其他新手，暗示蔡其身不正。

帖文有少數人留言支持鸚鵡村，惟同時亦有網民批評鸚鵡村封鎖事主帳戶，令事主無法與老闆對質。被指轉售病鸚的蔡小姐大感無奈：「佢自己做錯咗事，就攞啲嘢嚟屈落我度，依家你賣病雀，反而屈我」，批評雀商轉移視線而扯開話題，手法非常「低莊」，得知鸚鵡村負責人陳氏夫婦被捕，蔡直言「拉得啱，佢都唔止衰一樣嘢啦。」

李小姐同指鸚鵡村出帖解畫，只是為生意「死撐」。李坦言，即使雀商被捕，亦難以彌補苦主們喪雀之痛，希望不會再有受害者，「一定要查到（灰鸚）嘅來源」。

非洲灰鸚鵡及藍喉金剛鸚鵡屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I物種，受《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）管制。任何人士如非按照《條例》的規定而進口、出口、再出口或管有列明物種，均屬違法。一經定罪，最高可被罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。根據《公眾衞生（動物及禽鳥）規例》（第139A章），任何人進口活雀鳥或家禽，必須附有由出口地禽畜衞生當局簽發的健康證明，違者可被罰款2.5萬元，而相關禽鳥亦會被充公。

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