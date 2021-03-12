昨日下午3時許，沙田銅鑼灣山路銅鑼灣村89號一間村屋，二樓一個7米乘1米的露台及簷篷倒塌，鋼筋外露滿地瓦礫，搖搖欲墜。肇事單位一對老夫婦當時剛與孫女離家外出玩耍，幸而未有受傷。屋宇署表示，村屋的整體結構沒有明顯危險，但為保公眾安全，整幢村屋已臨時被圍封，所有住戶要暫時遷出。今日早上9時許政府安排承建商到現場勘察，預料會拆除鬆脫部份。單位老夫婦今早重返家園，獲告知要承擔數十萬元的清拆費用，一臉愁容訴苦說：「幾十萬我邊度搵，對我哋嚟講係天文數字！」

今晨有數名屋宇署外判承建商工人到場勘察，亦有警員在場駐守。肇事單位姓岑老夫婦偕兒子重返家園，欲哭無淚，岑太表示，「屋宇署今朝嚟話同我拆，拆咗報價，我問佢幾錢，佢話幾十萬，嘩，幾十萬對我哋嚟講係天文數字，冇買保險，冇諗過買呢啲屋要買保險，老實講，都幾十歲啦，梗係退休啦！」

她說在這裏住了三十多年，1987年以一手價購入，她自言小心打理天台，「我又冇嘢擠，我又冇僭建物，乜都冇，得兩個老嘢住。」她說天台曾維修過，十號風球有瓦片飛出來，他們都找師傅檢查，每塊瓦片是否實淨，最近是在十年前維修過，「鋪過天台，整靚啲，冇做過外牆。」

岑太談到今次清拆要承擔的費用，便愁眉不展，「我驚囉，我去邊度搵幾十萬，點算好？幾十萬我邊度搵？住咗三十幾年，我唔知點解會冧，屋宇署話拆咗先計數。我啲仔女（在外地）都好擔心。」對於有關清拆費用，會否由其他層數的住戶分擔，岑太稱：「好似下面嗰層都要拆，一講到錢，點情形都唔知，最主要係邊度搵錢？地下嗰戶冇影響，唔會同你夾（錢）。」

她說一直住了三十多年，並無問題，「冇積水，有裂痕。噚日我哋出門口見有幾粒紙皮石跌出嚟，從來未試過，我諗住返轉頭嚟睇睇，好彩冇掟到個頭，唔係都穿頭，就係咁行到樓梯底，分多鐘，就出事，真係個個都話我哋好彩。」她直言屋宇署沒有說明倒塌原因，「依家睇返啲石頭，好得人驚，原來冇乜鋼支支撐。」

住在附近的女街坊表示，她住了40年，從來沒有發生過這類倒塌事件，「我唔知點解（倒塌），呢度啲樓差唔多，但建築商唔同，唔係統一起，都冇得擔心。」她自言經過今次事件，會與樓上樓下的業主商量會否請人進行檢查。

而住在肇事村屋前方的陳伯則表示，「當年起屋都有唔同判頭，睇吓用嘅係乜材料。可能係建築材料唔好。我嗰陣時，日日嚟睇住工人落石屎。」他強調自己住的村屋，與肇事村屋建築商不同，「我屋企企30個人都未冧，有鋼筋插入去中間，佢哋鋼筋都冇條！」

國際專業保險協會會長羅少雄表示，單幢式村屋或洋房的業主，可購買結構保險，純粹是針對結構性問題而買的保險，如外牆結構、天花、牆壁、門窗等，如一旦外牆剥落擲到人，可以保費作賠償，一般以重置費用作投保額，要交的保險費不高。如業主欲一次性購買結構、財物及第三者責任保險，可購買綜合保險保障自己，每年保險費約千多二千元，一般業主都能承擔。

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