多名市民在鸚鵡村購買鸚鵡BB後死亡，有市民帶患病幼鸚鵡求醫，經診治後需靠注射營養液保命，勉強救活鸚鵡，惟現時小鸚鵡仍十分虛弱；另有鸚鵡全身九成羽毛脫光，精神不振。獸醫指鸚鵡絕非容易飼養的動物，一旦對環境感到焦慮，會產生自殘行為，「壓個頭去牆到、咬甩自己啲毛」，情況可維持40至50年。

「好少人手養嘅鸚鵡係驚到咁犀利。」有10年飼養鸚鵡經驗的蔡小姐，憶述去年4月到鸚鵡村揀雀的經過，她欲購入一隻折衷鸚鵡，但到該店參觀時，奇怪發現該約三個月大的鸚鵡十分驚慌，與一般自家繁殖鸚鵡有異，「當時覺得好有問題，但因山長水遠去到，最後都要咗。」終以6,500元購入鸚鵡，取名為娘娘。

約兩周後，娘娘仍處餵奶階段，但有咬毛行為，該店回覆與奶粉有關，不斷將責任推卸給蔡。兩個月後，娘娘尾巴羽毛幾乎光禿禿，脫毛蔓延至胸口，「直至依家，我諗身上九成嘅毛已經甩晒。」蔡指事隔差不多一年，現暫無再向該店投訴。

「最大問題係賣咗隻有病毒嘅鸚鵡畀我，呢啲係高度傳染。」現時她將家中兩隻鸚鵡分開飼養，「到一日我隻雀仔暴斃會攞去驗，到時會再告佢。」蔡因不想娘娘抽血受苦，故暫未檢驗。

另一事主Cindy去年3月以2.2萬元在鸚鵡村購入年幼金剛鸚鵡，但不足兩個月就開始嘔奶、歪頭，不時跌坐在籠底，「跟住行唔到，成條蟲咁樣。」她前後共花兩萬元向四個不同獸醫求診，醫生評估或與先天性神經問題有關，或曾服用過多抗生素，惟鸚鵡村指Cindy無醫學報告拒賠，「我隻金剛依家係唔適合去照CT（電腦掃瞄），因為隻雀好瘦，要麻醉（死亡）風險大。」

經大半年照顧，Cindy的鸚鵡才能慢慢站立前行，並要到診所注射營養液，即使已過一歲，雙翼仍乏力不能拍翼，身體十分虛弱。

獸醫黎昌生指，相對貓狗，鸚鵡屬較難家養，因為鸚鵡易有情緒問題，一旦對環境感到焦慮，便可能會有自殘行為，「可能不停扤頭、壓個頭去牆到、咬甩自己啲毛。」情況更可維持40至50年，需花去大量時間、心機照顧，才有機會糾正自殘行為，「唔好畀佢痴線、自殘，加埋食得飲得，同埋肯同你interact（互動）。」

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