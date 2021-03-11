近年愈來愈多港人熱衷養鸚鵡，有持牌雀商在大埔村屋大量繁殖雛鸚出售，惟至少20名買家控訴半年內，先後向該雀商購入鸚鵡，卻同於短時間內患病甚至絕症而離世。有買家花巨額醫療費救回雛鸚性命，但亦落得「一身殘」，有雛鸚變成「無毛雀」，慘不忍睹。不少事主視新買雛鸚為家庭新成員，死後將牠的腳環改製成隨身吊墜懷念，「講起都想喊，好似死咗個仔嘅感覺」；亦有經驗鸚鵡主人深受打擊，決定「成世唔會再養灰鸚」，一眾買家質疑雀商大量鸚鵡的來源。雀商強調，雀及蛋均經漁護署正式入口，部份從其他雀商買入，惟他沒出示自己的入口證，只展示另一雀商入口證，但稱：「證明（文件）個名唔係我，所以唔俾你影相。」

鸚鵡愛好者李小姐與丈夫一直想養灰鸚鵡，1月9日到大埔林村持牌雀商「鸚鵡村」，以7,500元選購一隻兩個多月大灰鸚鵡。「去之前佢話半價一隻，當我揀啱，又話呢隻冇半價。」四日後他們帶鸚鵡回家，取名「哈哈」，按老闆所教，依時間、溫度和份量調較奶粉餵飼。

惟三周後，哈哈不適嘔奶，醫生為牠注射抗生素及灌奶後，仍無改善，兩日後返魂乏術。李受訪時望著哈哈的骨灰龕相片，強忍淚水說：「佢喺我心口走嘅，（老公）佢返緊工，哈哈特登等佢返嚟先走，即係佢有性，佢全身無哂力，嗰一刻都要𩓥高個頭望住你，示意好似想你抱。」

送走哈哈後，李在facebook鸚鵡群組發文，抒發對哈哈的思念，卻獲多人回應指同在該店買鸚鵡不久就病死，他們很快集合20名苦主，「我呢個係第14隻（死），之後仲有幾隻跟住死。」當中19名苦主，於去年六月至今年一月向鸚鵡村買入鸚鵡，全部苦主買鸚鵡後都不獲單據。惟按現行法例，飼養灰鸚鵡如非作商業用途，不需申領管有許可證，但飼養者必須能夠證明其合法來源，如有寵物店的正式收據。

苦主群中30歲工程師阿俊，已將刻有愛寵灰鸚鵡Bun Bun名字腳環，改製成吊墜掛頸。他提及元旦離世的Bun Bun時，直言心口仍隱隱作痛，「一講起都想喊，好似死咗個仔嘅感覺，佢唔係普普通通一隻雀，唔係寵物咁簡單。」

阿俊早前跟鸚鵡村協定8,000元成交灰鸚鵡，店方說牠去年六月初出生，要過三個月才可帶回家，九月他帶鸚鵡回家。視Bun Bun為親生仔，阿俊同按店家指示餵奶，一點不敢馬虎，更不敢帶牠出街，深怕染病。惟去年12月底，Bun Bun突然嘔奶，精神不振，獸醫發現牠肝、腎及腸胃都出問題，確診鳥類絕症前胃擴張症，病毒可由母體或後天感染。

失去Bun Bun後，阿俊舉行寵物善終火化，回想飼養點滴，「教佢飛，會扭計想我哋摸；病到唔想食嘢時，寧願要你摸佢，就算好攰都唔去休息。真係好似對住一個仔，一個細路仔……希望其他愛雀人士唔好再上當。」

有20多年養鸚鵡經驗的姆明，去年3月，花7,000元買一隻兩個多月大雌性灰鸚鵡，取名「何七」，回家當日牠即抬不起頭，不能行走及嘔奶，先後看過四名獸醫。不足兩個月，牠便因吸入性肺炎離世，姆明深受打擊，「我對自己講過，成世唔會再養灰鸚。」令她深深不忿是，事後老闆娘反指摘她不懂餵飼及醫生不懂醫雀，她質疑「成日話自己係繁殖家，啲蛋喺邊度嚟？」

對於有雀友買鳥病死，鸚鵡村負責人陳先生否認出售病鳥，反指有買家的家養環境惡劣，才引致鸚鵡有健康問題，他指其中一隻因誤吞鈴鐺，隔幾日嘔血死，「梗係死啦，金屬呀。」

對於同店多雀死亡，鸚鵡天空老闆Ricky分析，可能有病毒交叉感染，或病毒經父母載體遺傳。「灰鸚比較容易感染疾病，一啲來源不明嘅雛鸚，可能已感染病毒，喺幼鸚時就會發病，就死囉。」他指本港有不法商人，非法偷運鸚鵡蛋入境，自行孵化後扮自家繁殖，「嗰批有問題，孵出嚟就成批有問題，陸陸續續會夭折。」

有近40年飼養雀鳥經驗的羽衣之家負責人指，不少雀商會出售未斷奶鸚鵡，但並不適宜新手飼養，「餵奶不當係好可能影響鸚鵡成長。」例如引致發育遲緩，。而不同品種的鸚鵡斷奶期不一，視乎雀商如何照顧。她建議，應揀選已可自行進食固體食物的鸚鵡，同時必須留意四點跡象，如有嗜睡、毛色暗啞、屁股黏有糞便、咀及腳脫皮，就反映健康問題，不應購買。

獸醫黎昌生指要家養仍未斷奶的幼鸚鵡，屬高難度挑戰，內臟和骨骼未完成發育，「生存率係fifty-fifty。」他解釋餵奶的過程中易有問題，例如奶水入肺、餵食過量或過少致營養不勻，「營養不良好多唔同種類，譬如唔夠鈣就會骨質疏鬆，咁可能會引致（鸚鵡）起身都冇咗半條人命咁樣。」影響深遠至成為終生問題，「因為啲骨form得唔好。」

愛護動物協會動物福利副總監候安娜博士指，基於動物福利及對瀕危物種的關注，該會不建議養鸚鵡。因長時間在籠內圈養，與鸚鵡習性大有分別，致牠們未能展示原有行為。不少鸚鵡屬瀕危物種，即使入口須獲進口及管有許可證，但在港飼養鸚鵡沒規定植入晶片，難追查來源，無法了解牠是否從合法途徑運來香港。

漁護署發言人指，現時有33間售賣玩賞雀鳥的持牌動物售賣商，鸚鵡村是其中之一。根據《保護瀕危動植物物種條例》第586章，是本港履行《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的法例，以管制《公約》附錄內物種的進口、出口、再出口及管有。管有灰鸚鵡（包括人工繁殖）作商業用途，須先申領瀕危物種管有許可證。根據紀錄，鸚鵡村在過去兩年共繁育17隻灰鸚鵡，署方正就鸚鵡村懷疑非法管有灰鸚鵡展開調查。

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