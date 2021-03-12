警方連續兩日在油尖區打擊無牌酒吧及夜場違規經營，拘捕14人及發出告票，其中警方在一間夜總會內帶走4名未成年少女，最細只得14歲，將會繼續調查她們在夜場涉及的活動。不過，警方拒絕評論有休班警知法犯法光顧無牌酒吧的狀況。

油尖警區反三合會行動組主管傅皓成督察簡報案情稱，昨晚11時，警員突擊搜查油麻地上海街431號一間樓上持牌夜總會，姓吳男主持涉嫌違規營業，違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》599G章被捕；7男8女（14至49歲）涉嫌違反限聚令，當中3名少女未成年14至17歲，全部被票控。

警方稱，關注有未成年少女在夜場出現，正現調查她們場內牽涉的活動。

另外，今日（12日）凌晨零時25分，警員突擊搜查海防道35至37號一個單位，搗破一間無牌酒吧，拘捕45歲男負責人，他涉嫌販毒、管有可作非法用途的攻擊性武器及無牌賣酒，場內顧客9男3女（23至47歲）；行動中撿獲9克可卡因、750罐啤酒、40支烈酒及兩把牛肉刀，毒品價值18,000元，飲品價值16,000元。

對於有反黑組的休班警員知法犯法，前日（10日）在警方一次打擊無牌酒吧行動中被捕。傅皓成指案件仍在調查中，不方便作出評論，只謂今次的行動中並沒有發現警員。

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