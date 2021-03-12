一名70歲姓鄧老翁，於上周三（3日）於黃大仙以石頭掟向路邊野鴿，涉嫌殘酷對待動物被捕。然而獲准保釋後未汲取教訓，於本周二（9日）被市民拍攝到再度掟鴿，至今日（12日）下午於紅磡區被捕。

上周三，黃大仙警員巡經黃大仙鳳德邨斑鳳樓對開時，發現該名老翁懷疑以石頭砸向白鴿。警員上前截查，在男子身上發現一袋石頭，遂將他拘捕，涉嫌殘酷對待動物，案件交由黃大仙警區刑事調查隊跟進。

該老翁上周三事發當日已獲准保釋，須於三月下旬向警方報到。然而至6日之後的本周二（9日），有黃大仙街坊拍攝到該老翁再度犯案。片段所見，該名老翁黃大仙上邨達善樓對開空地，緩步走向一隻野鴿，而旁邊則有街坊坐在花槽歇息。其後，老翁視旁觀街坊如無物，突然擺好姿勢，將石頭大力擲出，野鴿被擊中後受驚雙翼亂拍。

片段流傳後引起討論，至今日（12日），警方表示當日留意到片段，黃大仙警區刑事調查隊第二隊接手調查後，今午約4時在紅磡區拘捕該老翁，涉嫌殘酷對待動物，他現正被扣留調查。

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