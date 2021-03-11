屯門發生女童墮樓案件，昨晚11時許，鍾屋村一幢村屋，一名姓陳13歲女童，從村屋墮下倒地頭部受傷，其父發現大驚立刻報警，救護員趕至現場，將女童送院救治，女童經搶救後留醫治理，警員在現場展開調查。據悉，女童與父親發生激烈爭執，其後一怒離家走上天台，不久便從天台墮下。

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