大埔林村持牌雀商「鸚鵡村」出售包括屬瀕危物種的鸚鵡，《蘋果》報道後警方拘捕涉事夫婦。警方稱，兩人經調查後獲准保釋候查，四月下旬向警方報到。

「鸚鵡村」在半年內向至少20名市民出售雛鸚，當中包括屬瀕危物種的灰鸚鵡，有買家指購得的鸚鵡在短時間內患病，甚至病逝，質疑雀商大量鸚鵡的來源。事件曝光後，引起廣泛討論。警方及漁農自然護理署昨日上門突擊搜查，在「鸚鵡村」撿獲60隻鸚鵡，並以涉嫌管有瀕危物種，拘捕44歲姓陳男子及其46姓陳妻子。

根據香港法例第586章《保護瀕危動植物物種條例》，在未獲許可證或豁免下，凡在本港進口、出口、再出口及管有在《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄內的動物屬於違法，一經定罪最高可被罰款一千萬元，及監禁十年。

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