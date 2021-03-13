今早（13日）7時左右，有市民在上水粉嶺圍一個公園，發現大樹下竟然「屍橫遍野」，共計7隻野鴿倒斃地上，情況相當可疑，於是報警。野鴿身上沒有明顯傷痕，惟愛協督察和警員在附近找到一些紅色米粒，懷疑與野鴿死亡有關，不排除是中毒，案件暫列殘酷對待動物處理。

報案人曾先生指，今早跑步經過時見到野鴿屍體。他本身也有飼養雀鳥，認為雀鳥甚少在開揚地方集體死亡，「通常佢哋有病會匿埋嘅，所以我就懷疑會唔會係人為呢？！」

現場所見，7隻野鴿的屍體分佈在兩處，5隻在樹下、2隻在車底，雀身沒有明顯傷痕，但部份野鴿喙邊帶有綠色嘔吐物，而附近大樹有不少雀鳥和野鴿棲息。警員和愛協督察其後到場，在地面和草叢發現一些紅色米粒，未知是否有毒，遂將它們逐一撿走進行化驗，事件中暫時未有人被拘捕。

愛協回覆查詢稱，較早接獲警方通知，有市民報案指於粉嶺圍發現7隻雀鳥屍體。愛協督察到場了解，現場所見有7隻白鴿屍體，警方現時就案件展開調查，屍體將暫存愛協中心，稍後交由漁護署作解剖或毒理檢查。

康文署呼籲市民「眼看手勿餵」

康文署及粉嶺圍村公所於上址貼告示，呼籲市民不要餵鴿。而漁護署網站亦有顯示，大量聚集的野鴿不但造成環境衞生問題，也有傳播疾病的風險，呼籲市民「眼看手勿餵」，因為野鴿過度繁殖增加鴿羣間傳播疾病的風險，令牠們失去覓食本能、過重或營養失衡及讓鴿羣置身危險。

野鴿數目太多 漁護署研避孕試驗計劃

香港市區的野鴿數目不少，人為餵飼和排泄物問題不但衍生環境衞生問題，也對住客和途人構成滋擾。漁護署早前曾向九龍城區議會和西貢區議會提交文件，指署方正考慮在區內推行餵飼野鴿避孕藥的試驗計劃，以控制野鴿數目。九龍城區議會和西貢區議會將在下周四（18日）討論相關文件。

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