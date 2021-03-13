壹傳媒創辦人黎智英去年12月被控勾結外國勢力，起初不准保釋，及後獲高院准以嚴苛條件保釋，惟上月9日又被終審法院撤銷保釋。黎再向高院申請保釋，改由另一名國安法法官彭寶琴審理，最終被拒，黎繼續還柙赤柱監獄。

今早9時左右，李柱銘偕何俊仁來到赤柱監獄探望黎智英。約半小時後，黎太和幼子亦到場，並乘坐哥爾夫球車入內探訪。4人進入監獄前都未有發言。

約11時半，黎太和幼子離開赤柱監獄。被問及黎智英的狀況時，黎太豎起拇指並點頭示好，惟未有發言，然後乘車離開。10分鐘後，李柱銘和何俊仁亦離開監獄，李指黎智英的狀況非常好，惟未有透露三人的談話內容。

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