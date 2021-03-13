本港在12日內，出現4宗接種科興疫苗後死亡個案，另亦出現多宗接種疫苗後嚴重異常事故，但部份市民仍然對接種疫苗充滿信心，今早有市民繼續在葵涌林士德體育館接種疫苗，其中何伯打針後表示，「政府唔係害你，係益你」，認為應該要接種，便笑着離開。

衞生署就武肺疫苗接種後異常事故發表第一期總結報告，71宗異常事故中，包括47人須住院，全部接種科興疫苗。報告亦公佈兩宗事故詳情，包括一名69歲男子接種科興疫苗後，出現懷疑貝爾面癱。另有消息指，衞生署原定昨日會公佈香港內科醫學院制定打針指引，但結果僅以內科醫學院聲明取代指引，被外界指「縮沙」。

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