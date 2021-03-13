47人因參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權案，31人被總裁判官蘇惠德拒絕保釋申請，其中21人昨日行使每8天申請保釋覆核的權利，最後其中11人申請遭拒，其餘10人庭上表示撤回申請，結果各人終須繼續還柙。遭未審先囚的民士派人士中，最少11人如重囚般還柙在赤柱監獄，包括黃之鋒、朱凱廸、林卓廷、岑敖暉、陳志全、趙家賢、張可森、何啟明、郭家麒、鄒家成、李嘉達。

至晚上近9時，陳志全（慢必）團隊的fb小編發帖，指慢必今日獲其排球波友探視，形容他「精神好好，又瘦咗」。帖文中表示，慢必早前申請兩本字典終於獲批，波友問其用途時，慢必笑稱：「可以攝高個頭又或者當啞鈴用吖嘛」。波友其後問慢必是否需要打武肺疫苗，慢必亦指「暫時都唔知，不過如果打又冇得揀嘅話，都唔知點算？」最後帖文內又指，慢必感謝寄信給他的朋友，呼籲大家繼續寫信，或者寫歌詞給他唱歌。他亦預祝大家可以有一個愉快的白色情人節，呼籲大家不用擔心他，又指自己逐漸適應現時的生活。

另外，帖文又提及被還柙在荔枝角收柙所逾180日的人民力量副主席譚得志（快必）今日亦獲兩名老友探望。快必向朋友表示若日後判監會報讀課程，提升自己，「佢話一個人千祈唔好浪費人生，坐監都要積極學習，至於讀乜嘢好呢？讀law，讀神學定係讀藝術呢？暫時都未能決定」。快必又指自己越搬越殘，越住越舊，現時正還柙於舊翼船倉，「除咗又舊又殘又暗之外，最慘係個廁所轉咗踎厠，平時一日去三次大解，轉咗踎廁三日至去一次」。

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