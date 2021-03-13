上水粉嶺圍懷疑出現毒鴿狂徒，7隻野鴿身亡。有村民指區內的野鴿不斷繁殖，造成滋擾，其繁殖能力比老鼠還強，曾經向食環署及漁護署投訴，但也沒有成效。

中午時分，愛協撿走7隻野鴿屍體後，有食環署的外判工人到場清潔。他們用水沖洗，又用掃把洗擦地面的雀糞痕迹。現場有通告，提示市民不要餵飼雀鳥。

一名不願上鏡的街坊稱，白鴿在村內不斷繁殖造成滋擾：「很多雀屎，雀屎衍生許多細菌，已經通知食環署、漁農署，但係佢哋都束手無策，曾經嘗試捕捉，捉咗一隻半隻。冇用呀，繁殖能力比老鼠還強，幾何級數繁殖，冇辦法。」

不過，現場樹蔭旁邊就是垃圾站，垃圾站貼有告示，可見定時有放置老鼠藥，最近一次是上周六（6日）。有街坊懷疑撿獲的紅色米粒，是否被輾碎的老鼠藥。

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