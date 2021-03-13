廉署日前拘捕24人涉及元朗套丁貪污案，新界套丁問題再度引起社會關注，有知情人士爆料指，地產商收賣有勢力人士及村長，以威逼利誘手段收購丁權，發展成屋苑賺取暴利，他慨嘆在鄉黑勾結下，原居民利益被侵吞，亦扭曲丁屋原意，激化原居民與城市人之間的矛盾。

「好多人做呢門生意（套丁），因為利益相當高」，一名原居民村長對《蘋果》透露，新界套丁之所以猖獗，因為利之所在，建一幢三層高村屋，成本約500萬元，但整幢村屋現時市價約2000萬元，三倍利潤，引來發展商及黑幫染指，從中獲利。

他解釋，發展商有頭有面，一般在幕後操控，透過村長或當地有勢力的人，威逼利誘取得丁權，一個丁權約值50萬至70萬不等，一般會分三期支付給原居民，第一次支付一半費用，第二次餘下一半，待取得入伙紙後再付清尾數。

他表示，事前發展商會與原居民簽署十多份法律文件，主要是保障發展商權益，建成房屋後該原居民不可以追溯丁屋所屬權，簽署後即向政府申請套丁，兩至七年會獲批。假如原居民不合作，村長或透過其權力不給對方起屋，威脅他們就範。

丁權有價有市，衍生不少違法問題，包括「飛丁」，他解釋在土地供應緊張下，有丁權的原居民飛到還有土地的鄉村，背後涉及利益輸送，收買該村村長，「幾錢好難講，十幾萬應該需要」，他們會美其名贊助村務的福利，避免被指貪污行賄，由於套丁及飛丁手段均不見得光，村長及原居民常會被人帶到內地交易，其間吃喝玩樂嫖少不了。

他認為，丁權政策的原意是好的，讓原居民有瓦遮頭，不致流離失所，是港英政府一項德政，但問題是政策演變至今，竟成為發展商謀取暴利的工具，得益根本不在村民，也由於丁屋這塊肥豬肉，導致鄉黑勾結，無惡不作，令本來和諧的社會嚴重分裂，長遠來說與城市人也越來越分化，「反而得益嘅只係發展商，或者有勢力人士。鄉黑就係咁形成，因為佢哋有龐中經濟支柱，搞到新界有啲人就無惡不作。」

本身是原居民的他，認為丁屋政策確實存在不公道，不能永續，「個啲冇丁屋嘅人點算？大家辛辛苦苦賺錢，都係希望有一個安居之所」，他建議為避免香港人的矛盾，丁屋問題始終也要有一個了斷，最好用完就算。

原居民村長：丁屋政策被人濫用成生財工具

新界鄉村歷史源遠流長，追朔至公元10至15世紀期間，「新界五大氏族」（鄧、侯、彭、廖、文）已遷居至元朗、上水及粉嶺等新界地區。而丁屋政策於1972年12月實行，在1970年代初，新界鄉議局已發起爭取丁屋的權利。

1971年6月6日，時任新界鄉議局主席黎陳日新在元朗召集700多人參加新界村代表大會，爭取丁屋權利。期後於1972年11月29日，港督會及行政局批准「新界小型屋宇政策」，即丁屋政策，結果一直沿用至今。

面對鄉村土地逐漸減少，「套丁」選址選擇少，發展商與鄉紳竟又有「新諗頭」，希望丁屋可向高空發展。他感嘆情況是「丁權永續」，長遠對於沒有丁權，甚至生於市區的居民非常不公平：「因為大家都係咁辛苦搵錢，都係想有安居之所。」因此他希望丁權有了斷一刻，「用完就算」。

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