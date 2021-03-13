獅子山隧道九龍入口，發生的士女乘客跌出路面的驚險意外。根據讀者提供的兩段車CAM顯示，時間為昨晚（12日）11時38分，一輛的士在獅隧入口前，左車門突然打開，一名女乘客及少量雜物一併跌出車，女乘客墮地在路中打滾數圈，險遭並排行駛的私家車輾過，十分驚險；的士司機發覺後立刻停車處理。

讀者陸先生稱，當時他駕駛電單車經獅子山隧道往沙田，距離入口100米左右，突然前方右邊快線的士有人跌出車外。陸說：「的士車速50左右（時速）， 開咗門，有對腳伸出嚟，跟住成個人跌埋出車，係兩三秒之間嘅事，跌喺兩條線之間。」

因為陸先生繼續行車，只能從倒後鏡見到該名女子滾了數圈，緩緩坐直身子，似乎沒有受傷，後面的車輛，包括一架雙層巴士隨即煞停；女子乘坐之的士也在約10米外停下。

他回家翻看車CAM，見到女子墮下一剎滾了數圈，險遭旁邊的私家車輾過，十分危險。他說：「睇到個女人飛出的士，係隻腳出現先，隔籬車仲差啲撞到佢，唔知佢飲醉定嘈交。」由於趕時間，他沒有停車代為報警，亦不肯定其他人有否報警。

《蘋果》向警方查詢，但翻查紀錄，案發時段並無接獲市民報案。

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