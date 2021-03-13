47名民主派人士因參與初選而被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，部份女被捕人士現正在羅湖懲教所被關押，包括吳敏兒、黃子悅、袁嘉蔚和余慧明。下午1時半，職工盟秘書長李卓人與前香港眾志組織幹事黃莉莉等人到羅湖懲教所探望吳敏兒、袁嘉蔚和余慧明，眾人逗留至約下午3時離去。

李卓人今天為吳敏兒帶來一些口罩和紙巾、畫筆、畫紙與一本東野圭吾所寫的推理小說《祈念之樹》，「佢話想睇推理小說，咁樣可以打發時間。」李卓人指，昨天的保釋上訴聆訊為吳敏兒帶來巨大壓力，「又要一早起身執晒啲嘢，上到庭個氣氛又咁緊張，令到佢心理上都好焦慮」，身體亦因此變差。

不過，李卓人指吳敏兒的心理質素仍十分強大，因知到自己沒有做錯，「佢同我講，『我都冇做錯，點解要咁對我！』」李指吳敏兒早前為腰痛所困擾，已成功爭取多一個枕頭，問題亦有所改善，加上現時懲教為他們四人新增每天1小時的放風時間，由中午11時至12時，「起碼可以見到面，一齊做吓運動。」

李卓人指，雖然昨天吳敏兒保釋上訴未能成功，但因早有心理準備政權不會讓她保釋，擁抱着嘗試的心態上訴，心情亦較放鬆。李卓人批評保釋過程毫無準則，刻意折磨被告心理，強調「冇得講點解，共產黨唔會同你講點解」，「根本就係要同你打心理戰，等你個人十五十六，忐忑不安，要成日諗點解有啲人保釋到，有啲人保釋唔到，其實佢根本就唔係講理據，係喺心理上同政治上要打殘我哋」。

他認為現時更應該專注的，是如何以行動支持在囚手足，吳敏兒亦能靠信件變得更堅強，「最緊要大家寫多啲信。」

前香港眾志組織幹事黃莉莉今天亦來到探望袁嘉蔚，為袁嘉蔚帶來一些零食。黃莉莉指袁嘉蔚目前仍在適應在囚生活，每天都會以寫信、作詩和做瑜伽等活動打發時間。對於昨天未能成功保釋，黃莉莉指袁嘉蔚未有感到十分失望，「佢都知道機會係比較細嘅，所以都樂觀睇呢件事。」黃莉莉亦呼籲市民多寫信給袁嘉蔚，以表達支持。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！