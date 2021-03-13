西營盤URSUS Fitness爆疫，蔓延至中環金融界，滙豐總行最少有兩宗確診及初步確診。今早位於中環愛丁堡廣場的流動檢測中心大排長龍，目測約150人。

現場是愛丁堡廣場舊大會堂對開，停有3架車臨時檢測車。工作人員安排兩條隊伍，分別是強檢大廈的居民和其他人士，後者包括健身中心職員、顧客及服務業群組等。早上10時，「其他人士」隊伍人龍伸延200米，估計約150人，在中環海濱摩天輪對開大排長龍。

在健身中心教打拳的周先生今日也到來做檢測，他表示，一般健身中心的教練並非註場，部份是自由身，會到不同健身中心任教。周說：「去健身中心嘅人太多，例如有人去打拳，可能嗰個人之後到其他中心健身，或者佢自己有一班朋友，咁佢感染之後，唔係馬上驗出嚟，四圍走，病毒就不停傳播，好難停落嚟。」

他續説，疫情期間一直有戴口罩上堂或做健身，「呢個係基本」，以他的健身中心為例，因為教練比較少，盡可能保持四人一組，並已包括教練在內。同時進入健身中心的人士都要登記、量體溫和消毒，每個課堂之間也會清潔。

他坦言疫情期間客人減少了，但也沒有辦法。對於健身中心重開不夠一個月又爆疫，只感到無奈。

因應健身室爆疫，政府已要求所有到健身室的人士戴上口罩，直至3月17日。此外，強制健身室工作人士在3月14日（周日）前檢測，即使之前曾做檢測亦要重新再做。

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