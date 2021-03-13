新界南總區結束一連兩日反罪惡行動，突撃巡查區內逾50間食肆、派對處所、娛樂場所和酒牌處所等，行動中檢獲1張百家樂賭枱、8張電動麻雀枱、一批賭具、面值約16萬元的籌碼及約28000元現金等，並拘捕43人，年齡介乎17至74歲，涉及罪名包括「經營非法賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「刑事毀壞」及「販運危險藥物」等，共檢獲。警方並同時發出限聚令定額罰款通知書，

新界南總區反三合會行動組高級督察周文軒表示，昨日至今日突撃巡查區內多個地點及逾三十間食肆、娛樂場所、酒牌處所等，其中在荃灣二坡坊一個單位內，搗破一個網上百家樂賭場，在不足200呎房間內，拘捕1男2女，年齡18至44歲人士，涉非法賭博場所，亦同時拘捕1男12女賭徒，年齡介乎31至69歲。

一連兩日的行動中，警方共拘捕14男29女，年齡介乎十七至七十四歲，涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「刑事毀壞」、「販運危險藥物」等。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員於是向他們發出定額罰款通知書。

警方重申，根據香港法例一百四十八章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！