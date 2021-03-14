漁護署與水警本月12日（上周五）在石牛洲附近香港水域內一帶，進行打擊非法捕魚的聯合行動時，發現一艘懷疑正在拖網捕魚的蝦拖漁船，遂截停有關船隻進行調查，其後人員在船上撿走一批捕魚工具。船上9名內地漁民涉嫌違反《漁業保護規例》（《規例》）使用已被禁止的器具捕魚而被落案檢控，明日將於粉嶺裁判法院提堂。

漁護署發言人提醒市民，禁止拖網捕魚措施已於2012年12月31起生效。根據《規例》，任何人士使用已被禁止的器具捕魚，一經定罪最高可被判罰款港幣二十萬元及監禁六個月。

發言人強調，拖網捕魚是非選擇性的捕魚方法，會破壞海床及損害海洋生態。禁止拖網捕魚活動可即時遏止海洋資源損耗的情況，使海洋生態逐漸恢復至可持續發展的水平，長遠得到更有效的保護，將來會繼續與警方採取聯合執法行動，嚴厲打擊非法捕魚活動。

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