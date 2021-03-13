市民如果夜媽媽遇上塞渠情況，究竟如何自救？有通渠師傅指，每日倒一壺熱水可有效保養鋅盤渠「預防勝於治療」，若有輕微淤塞則可嘗試用泵通渠，「唔怕污糟，泵耐少少都可能搞得掂」。有家務助理則推介一種由粗鹽和可樂混合而成的無害通渠水以處理輕度至中度塞渠。

有資深通渠經驗的李師傅指，鋅盤渠、廁渠和浴缸渠的淤塞物都各有不同，鋅盤渠淤塞一般由廚餘和油份所致，廁渠和浴缸渠則分別會經常因過量紙巾和頭髮而淤塞。他提醒市民，當見到渠口去水變慢時已需加倍留意，除了可加大水流量沖走淤塞物，面對鋅盤渠和廁渠淤塞更可嘗試用泵自行通渠，「唔怕污糟，泵耐少少都可能搞得掂。」

在保養喉管方面，李師傅建議市民每日可以倒一壺熱水到鋅盤渠中，「油份就會溶，一溶就會（沖）走。」香港管綫專業學會上任會長黃敬指，市民若不怕骯髒，可定時清洗在鋅盤底的隔氣管以減少塞渠機會，亦能在鋅盤去水口放一個隔渣器以隔走廚餘。

從事家務助理近20年的蘭姨表示，若果遇到去水變慢的輕度至中度塞渠，可將三匙粗鹽混合一罐可樂自製無害通渠水，然後再把溶液連泡沫遂少加到渠中；靜待約15分鐘後，便可倒入100℃的熱水，「一路沖、一路泵就通晒」。她指這種自家製的通渠水除適用於鋅盤渠，亦可通廁渠和浴缸渠，但對嚴重塞渠則沒有效用，「完全塞晒就要搵通渠師傅㗎啦。」

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！