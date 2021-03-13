有牛隻關注組昨日上載兩條短片，看到一頭牛被戴上懷疑GPS頸箍，牛隻不斷搖擺頭部企圖揈走頸箍但不成功，更流下眼淚。

其中一條片段長約43秒，全程均見牛隻不斷搖擺頭部，表現不安及煩躁。而該條頸箍由黑色尼龍帶製成，闊約2吋，頸箍下方縛有一個黑色長方體儀器，懷疑是GPS，表面亦貼有一個編號，寫上「002」。另一條片段長約3秒，看到黃牛流淚，情況令人哀傷。牛隻曾走近樹枝嘗試借助解下頸箍，但同樣不成功。條片未有交代有多少黃牛被戴上頸箍，亦未有交代事發地點，但有留言指位於西貢東郊野公園創興水上活動中心，而牛隻編號為「531」。

片段上載社交網站後引起網民熱議，部份留言均問如何幫助牛隻，及能否拆除頸箍。亦有留言指已電郵或致電政府熱線投訴。

網民留言節錄：

KreiOs Lorin：點解要掛gps，點解係依款，若果幫佢除咗有咩問題？勁似俾魚絲纏住嘅海龜

Elaine Tong Law：乜啲科技咁落後㗎！打粒 chip 入後頸咪得囉……科技發展局食飽兜住撑嘛？

Sherry Chan：牛牛做錯乜事要用呢個鎖鎖着佢？漁護署獸醫不如你試吓放上你頸上先

過往亦曾有野豬被戴上GPS頸箍，更令野豬受傷流血。漁護署當時指安裝GPS是為收集野豬活動等數據，以便制訂相關管理措施。

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