本港武漢肺炎疫情持續，渠道淤塞可能潛在播毒危險，上月底天水圍有居民晚間因廚房鋅盤渠淤塞，上網找來兩名師傅上門通渠。初時二人報價1,800元，事主因事外出留下父母處理，詎料二人聲稱「塞到出邊條渠」，可用其他工具通渠，毋需搭棚，並反口索取9,600元「天價」，事後事主追究無果，警察亦不受理。涉事通渠公司指收費沒有合理與否之分，形容晚上通渠「梗係會貴啲」。

苦主阿榮居於天水圍一個私人屋苑，上月28日晚他因廚房鋅盤渠突然淤塞，於是在網上找到一間名為「高壓通渠」的公司上門通渠，當時有人在電話中表示處理一般淤塞的收費為600至800元，較複雜的情況則需1,000至2,000元。他憶述當晚8時左右，該公司派兩名師傅上門，惟對方聲稱塞渠情況比較嚴重，需要用高壓裝備處理，索價1,800元。

阿榮一口答應並因事外出，交由父母繼續跟進，豈料兩名通渠師傅突然指「塞到出邊條渠」，可用其他工具通渠，毋需搭棚，反口要求加價至9,600元，其間更不斷強調「唔整就好大件事」，會令淤塞問題加劇。當時阿榮的父母認為收費過高，一度要求停工，但怕夜長夢多，「就落咗搭畀咗9,600蚊佢哋」。兩人最終在一小時內完成通渠，其間只見二人使用疑似高壓通渠機和通渠彈弓。

阿榮回家後始知事件，覺得價錢極不合理，立即與通渠師傅對質，「我話出面你哋同行都冇可能收咁貴，拆哂佢再裝過都唔洗九千幾，佢哋唔夠我講就走」。二人堅持因使用特別器材，故需額外收費，最後阿榮交涉不果，只好就事件報案，但警方指私人糾紛難以介入，未有受理，「有乜理由要收9,000幾蚊？你趁我唔喺度，就呃老人家 ，好無道德」。

其後阿榮在互聯網發現有網民亦遇上同樣事件，慘被濫收通渠費，有人甚至成立苦主大聯盟，詳細記錄兩名分別姓劉及姓吳的通渠師傅，疑向客人濫收通渠費過程，例如開設多個通渠網站和上門檢查後坐地起價等，當中有苦主報稱損失近7萬元。阿榮認出當晚上門通渠的兩人，與劉、吳極為相似。

《蘋果》佯裝客人多次致電「高壓通渠」公司，每次都由不同人接聽，當記者表明身份後，向接聽的男子查問事件，對方聲稱根據記錄，當晚有兩名同事進行了「免棚外牆通渠」，惟未有回答是由哪名師傅負責，僅稱自己「唔清楚」。

記者及後多次問到「免棚外牆通渠」的工序，該名男子都不能答出同事當晚的實際操作，被指9,600元的收費不合理時，他更立即反駁，「（收費）唔係一定話咩合唔合理嘅…夜媽媽嗌人上嚟做，就梗係會貴啲。」最後該男子以「隔離有線」為由，匆匆掛斷電話。記者其後到該公司聲稱位於觀塘敬業工業大廈的倉庫了解，卻發現原來是迷你倉，沒有任何通渠公司標誌。

根據消委會資料所示，2018年至2021年1月共收到69宗與通渠服務相關的投訴，涉額逾80萬元，當中25宗與銷售手法有關，4宗與收費爭拗有關。

有近十年通渠經驗的李師傅表示，若屋外渠道有淤塞，通渠師傅可使用長達20米的高壓槍通渠，收費約1,000至3,000元，即使是「塞晒成條渠咁濟」的棘手個案，收費亦是4,000元。李師傅指大部份通渠師傅會在事前了解塞渠情況後報價，即使到場觀察後需臨時加價，亦不會由1,800元增至9,600元「咁誇張」。此外，他指出更換一條新的鋅盤渠則只需約1萬元，「畀得9,600蚊，不如換咗條渠啦」，直言二人手法十分「低莊」。

香港裝修從業員工會理事長周連建亦指二人手法有問題，建議客人日後要求通渠師傅仔細列出每項維修費用的報價，然後貨比三家，以得知報價是否合理；最理想為找相熟的師傅通渠，「穩陣啲，有乜嘢事都可以追究。」

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