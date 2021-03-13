【九龍城】警區刑事部聯同紅磡分區特遣隊及雜項調查科隊，昨晚11時，打擊工廠大廈內的非法活動，突擊搜查民樂街21號一個單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。

行動中，警員拘捕一名45歲姓鄒負責人，涉嫌無牌售賣酒類飲品及無牌藏有酒類飲品可作販賣用途，他同時涉嫌違反防疫條例（第599F章），而酒吧內15男4女顧客，年齡介乎23至49歲，則涉嫌在沒有領有酒牌的場所飲酒被捕，他們同時涉嫌違反限聚令（第599G章），收到定額罰款告票。警員共撿獲約166罐啤酒及約6枝烈酒，總市值約8千元。所有被捕男女現正被扣留調查。

【觀塘】警區特別職務隊昨日展開代號「勇爵」(BRAVEDUKE)反罪惡行動，突擊搜查觀塘區內十多間派對房間，晚上約9時，發現分別位於偉業街146號及448-458號的兩個單位內有兩間派對房間懷疑正在違規營業。

警員遂拘捕一男一女負責人，年齡分別為22及23歲，涉嫌違反防疫條例（第599F章），現正被扣留調查。而兩間派對房間內17男9女，年齡介乎19至45歲，則涉嫌違反限聚令（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款告票。

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