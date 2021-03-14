衞生署周六（13日）晚上公佈一宗接種疫苗的嚴重異常事故，事主為63歲男子，於本月9日接種科興疫苗後，翌日開始感身體虛弱，13日情況轉差，往北區醫院急症室求醫，轉送深切治療部，初步診斷為急性中風，現時情況危殆。另早前兩宗年齡分別80歲及67歲男子，接種科興疫苗後感不適，送入深切治療部，兩人分別於13日下午離世。截至13日晚上11時，本港兩周內共6宗接種科興疫苗後死亡個案。惟仍有部份市民對接種疫苗充滿信心，今早續有市民到官涌體育館接種疫苗，有長者表示登記時只有科興，未有復必泰疫苗，「依家冇辦法，惟有選擇科興！」

68歲退休人士劉先生，今早到官涌體育館疫苗接種中心，他指因為疫情非常嚴峻，健身室與其他地方都爆發第五波，日日都好擔心，壓力都好大，被問到打科興疫苗原因，他坦言：「我登記時仲未有復必泰，依家冇辦法，惟有選擇科興。」當談及科興疫苗有多宗死亡事故，他說：「佢哋有高危病歷，我就冇，我奉勸冇高危嘅人士應該接種，為己為人，如果有病歷或高血壓等高危症狀，又或有心臟病就唔好打，如果冇病，最好越快（打）越好，為己為人，盡公民責任。」

54歲的莊先生原本陪同80多歲母親到接種中心打科興疫苗，但來到中心後，莊老太經醫護人員評估，因年紀大，及有些微中風現象，結果不能打疫苗，只得莊先生能打科興，他說「依家疫情梗係要打，社會都需要大家合作。」被問到為何打科興，「睇大家研究，科興比較穩陣啲，副作用少啲」，談到有死亡個案，他坦言「咁多人打，部份人有敏感都好正常嘅。」

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