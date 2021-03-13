屯門青松觀路澤豐花園準備更換新管理公司，業主立案法團月初開居民大會投票通過，席間曾有居民表達不滿，近日多名男子在各座管理處出入，居民稱因屋苑有陌生人出現且對方態度欠佳，昨晚座頭及停車場均出現陌生人，惹來居民關注多名街坊前往查究，始發現是新管理公司職員，身上掛有臨時保安員的證件。由於屋苑管理費資金的托管方式及管理公司均將出現新局面，事件均引起大批居民關注，昨晚一度有約200名街坊聚集商討對策，議論紛紛，對管理費資金更換托管問題及將原本不錯的管理公司換走，要求法團解釋清楚，居民表示法團還未作出回應，警員一度到場了解。

屯門興澤區區議員曾振興曾到場協助街坊。他在fb上表示，與各業主一樣，並無任何消息得知3月6日的大會將會更換管理，保安及清潔公司合約。 故此絕對明白當日有出席的業主對法團手握大量授權票的情況感不滿。對於授權票及有街坊在投票當日親身到場並指出授權票上的簽名並不是慣用的簽名式樣問題。

現時已經有許多傳言在街坊之間不斷發酵，講法莫衷一是。可見本次事件已為居民帶來一定程度的困惑。在此我會呼籲大家加強溝通，互相傳遞訊息，「捍衛自己嘅權益」，同時亦都呼籲法團盡快向居民釋疑，唯有公開公平的態度，始可能重拾居民嘅信心。

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