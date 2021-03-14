警方上周一（8日)上午接獲馬鞍山潮州會館中學的職員報案，指於校園內發現玻璃碎片，懷疑有人從恆安邨恆山樓的高處拋下玻璃物品。警員到場後在學校外草叢撿獲數個玻璃藥瓶，事件中無人受傷。

沙田警區刑事調查隊聯同馬鞍山分區特遣隊接手案件，經調查後，今日（14日）上午約7時30分在恆安邨恆山樓外埋伏，其間發現一個裝有玻璃藥瓶的紙袋被人從高處拋下。警員隨即採取行動，在恆山樓一單位拘捕1名本地男子及2名本地女子，年齡介乎30至40歲，涉嫌高空擲物。被捕男女報稱文員及無業，現正被扣留調查。案件由沙田警區刑事調查隊第八隊人員繼續跟進。警方在被捕人的單位內撿獲多樽玻璃藥瓶，稍後會再作化驗。據悉，被捕男子與其女友及胞妹同住上址。

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