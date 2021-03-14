西營盤URSUS Fitness群組逾百人染疫，當中不少確診者居於中上環半山一帶。繼昨日（13日）政府於羅便臣道兩豪宅之後，至今日（14日）晚上7時，政府刊憲宣佈於西營盤薄扶林道5座大廈，以及舊山頂道帝景園封區強檢。《蘋果》記者在場直擊情況。

直播連結｜果燃台｜Youtube

西營盤

其中在西營盤，下午3時許，開始有警方在山道兩旁泊車位拉起橙帶，並驅趕停泊車輛，不少街坊圍觀議論紛紛。至傍晚6時，開始有大批衝鋒車停泊在第三街一帶，車上有多名警員，惟未見行動。

至晚上7時刊憲一刻，大批警員落車架設封區範圍。其中在豪宅薄扶林道63號外，有外籍人士在大堂外呆站，對封區大感疑惑，亦有樓上居民向下張望了解情況，同時有不少街坊返回所住大廈。值得一提的是，是次爆疫的URSUS Fitness健身室，正正位於今日封區範圍之內景輝大廈的樓下。

西營盤的封區範圍共有5座，包括出現確診者的1座大廈（景輝大廈），以及4座污水呈陽性疫廈（豐林大廈、東銘閣、利威樓及薄扶林道63號）。警方因應封區，暫時封鎖第三街及高街之間的一段薄扶林道來回方向，政府預料明日（15日）上午約7時完成行動。

帝景園

除了西營盤外，同一時間刊憲封區的亦包括富豪聚居地舊山頂道23號帝景園第一座至第五座。帝景園第2座早在上周五（12日）因出現確診個案而須強檢，至昨日（13日）第4座亦再度出現確診個案而須強檢。至今日晚上7時，政府便刊憲，宣佈將帝景園第一座至第五座均納入封區強檢，同樣預計是明日（15日）上午約7時完成行動。

晚上7時左右，帝景園外已有20至30名警員準備封區事宜，並在車閘位置拉起橙帶，阻止非住客的市民進入屋苑及住客離開。由於現場道路非常狹窄，警方一度實施行車管制，交通非常擠塞。刊憲後大約30分鐘，防疫人員開始於屋苑內架起藍色帳篷，設置臨時檢測站，同時陸續有物資由貨車運至屋苑內，包括豆豉鯪魚、罐頭食物、即食麵、維他奶及漂白水等等。

有居民表示，數天前日已知屋苑內有人確診，但政府至今日才進行封區，直言覺得「遲咗啲」，「我都知盡力做緊，唯有配合下，可能會影響聽日少少行程」。

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