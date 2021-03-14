西營盤URSUS Fitness健身群組釀爆發第五波疫情，已有逾百人「中招」。政府為堵截社區傳播鏈，將中西區多幢大廈列為強檢大廈。位於西營盤李陞街遊樂場的流動採樣站今日是最後一天服務，不少市民陸續前來做檢測，對於政府的抗疫政策，有市民認為政府和市民要雙方配合，又有市民狠批政府「己所不欲，勿施於人，啲疫苗接種安排，係推長者做白老鼠」。

市民曾先生昨晚在信箱收到民政署發出的強制檢測通知信，遂今早前來做檢測。曾先生指自己居住的大廈有一宗確診個案，收到強制檢測的通知，他表示「無所謂啦！有得做又唔使錢」，更指自己不擔心住處的確診個案，「我大部份時間都唔出門口，除咗放狗或必要嘅時候，基本上都會少出門口」。

被問到疫苗接種，曾先生表示會接種，「但我都會base on個fact邊隻疫苗數據好啲先會打」，更指疫苗初期面世，或存有副作用屬未知之數，認為早前多宗接種科興疫苗後不治的個案，未有科學根據，故自己會細心觀察和分析後才會接種。早已移民美國加州的他笑言自己「滯留香港」，待美國疫情穩定或回落，便會動身回家，他呼籲政府和市民應雙方配合，才會令抗疫措施發揮最大功效，「大家都要自覺啲，每個人都要做多少少」。

另一市民駱先生亦收到通知做檢測，他直言絕不接種科興疫苗，更狠批政府「推長者做白老鼠去死，太過唔啱」。駱先生的住處同樣發現有確診個案，故被列入為強檢大廈，他指自己並不擔心，平日有注意個人衞生、關好門窗，又會勤清潔家居。駱先生對科興疫苗大為抗拒：「點會唔關係呀？點會咁蹺呢？唔會咁啱咁蹺打完之後，幾日或者一個星期突然發生（死亡事件）。咁快可以下定論話唔關事，即係佢哋都過唔過到自己囉！」他認為政府和專家們對科興疫苗心中有數，希望醫療界的有能之士能挺身而出，「勇敢啲企出嚟講返人話」。

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