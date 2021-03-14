警方2月至3月期間接獲9宗報案，指港島區內多間店舖懷疑遭爆竊，損失約10萬元財物，包括現金，經調查後昨日展開拘捕行動，3男1女涉嫌爆竊及企圖爆竊被捕，年齡介乎20至27歲，案件交由西區警區重案組跟進。

西區警區助理指揮官（刑事）警司冼國明表示，涉嫌被爆竊的9間商舖包括髮型屋、食肆和遊戲機中心，損失的財物包括現金、手袋、手提電話等。警方經線報及深入調查後，發現有關爆竊案為集團所為，成員會喬裝成客人踩線、睇水和進行爆竊，分工嚴密且有組織性。

港島總區、西區警區及灣仔警區刑事部人員接手調查案件，至昨日（13日）凌晨約1時在香港仔區及屯門區拘捕3名本地男子及1名本地女子，年齡介乎20至27歲，涉嫌爆竊及企圖爆竊。行動中，警員撿獲一批證物，包括手提電話及懷疑被捕人案發時身穿的衣物。被捕的男女為集團骨幹成員，報稱任職物流公司或無業，他們現正被扣留調查。案件現由西區警區重案組跟進。

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