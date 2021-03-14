銅鑼灣SOGO對出東角道及記利佐治街交界，下午時間分別有社民連街站，以及支持人大完善香港選舉的藍絲街站，隔着馬路打對台。至下午2時46分左右，一名黑衣男子突然在藍絲街站旁邊被大批大媽大叔圍毆。其後警方到場調查，拘捕一男一女，據了解女子為社民連梁國雄的前助理唐婉清，被捕男子則身份未明。

在場主持社民連街站的有主席黄浩銘、東區區議員「阿牛」曾健成以及一眾義工。現場消息指，事發前該黑衣男在藍絲街站簽字，該黑衣男所簽的為粗言穢語，離開之際突然藍絲街站有人嗌咪「唔好畀佢走」，之後便遭大批大媽大叔包圍指罵， 其後黑衣男更被推跌地上圍毆，頭破血流。

社民連義工們見狀遂上前勸交，然而也被捲入混亂。其中一名義工陳小姐事後憶述經過，提到自己也在糾纏時倒地，不但手臂瘀傷，一副使用已久的眼鏡也被打爛。衝突期間，不少藍絲大媽舉起手機拍攝，不斷大聲反屈是社民連義工們打人。

警方接報到場，向在場人士問話，調查後拘捕一男一女，其中女子72歲姓唐，據知為梁國雄前助理唐婉清，涉嫌襲擊致造成身體傷害；而男子則55歲姓梁，未知身份，涉嫌刑事毀壞，他報稱受傷送律敦治醫院治理。另外，現場亦有一名43歲男子手部臉部擦損，同送律敦治醫院治理，未知他是否遇襲男子。事後，雙方街站繼續如常擺設，有警員在附近看守。

去年12港人送中事件，警方去年10月10日拘捕突開記者會公佈拘捕9人，涉嫌協助12名港人逃走，指他們向12港人提供資金，以及離境的住宿及交通安排，當中便包括社民連梁國雄前助理唐婉清，其後唐獲准保釋。

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