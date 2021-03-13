武漢肺炎確診人數再度急升，西營盤URSUS Fitness群組近百人感染，政府昨晚突襲封半山干德道與羅便臣道的殷樺花園第一、二期，及羅便臣道雍景台第一、二座強制檢測，阻止居民離開及封區進行強制檢測，最早將於明早9點才解封。

家住中半山的藝人薛家燕，由於其居住殷樺花園，家燕姐囡囡石祐珊昨日回覆《蘋果》時說：「原本拎咗樣本樽明天交檢測，因為知道要強檢，所以我哋同家燕姐（媽媽）今日都在家等通知，家燕姐今日都推晒電台工作，在家等安排。」至（14日）凌晨約1時半，薛家燕由家人陪同步出殷樺花園，步往衞生署設立的臨時檢測地點接受強檢，約20分鐘後返回住所。她向在場記者表示：「冇事，我冇事呀，唔使擔心，辛苦晒」。

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